Detingut el responsable d'un museu de l'Alt Camp per exposar 37 peces arqueològiques il·lícites

Laha detingut el responsable del museu de Figuerola del Camp i president del patronat de la, per exposar. El detingut està acusat com a presumpte responsable de delictes contra el patrimoni històric, receptació i sostracció de cosa pròpia a la seva utilitat social o cultural.Segarra ha assegurat a l'ACN que des de la fundació no han comprat material a cap espoliador i ha apuntat que el cas quedarà arxivat. També ha denunciat quei el delicte contra el patrimoni hauriaLa investigació es remunta el juny del 2020 quan la policia va intervenir unprocedent d'un robatori dut a la província deals anys noranta. Durant aquesta actuació, els agents van observar que hi havia altres peces que també podrien procedir d'espolis arqueològics. Més tard, van interceptar 55 peces i després de les comprovacions fetes per tècnics del Govern d'Aragó i del, van determinar que 37 eren originals i 18 falsificacions.Les peces són d'origen romà i celtibèric i hi ha material divers com cascs, discs cuirassa o umbons d'escuts, entre d'altres. Alguns d'ells provenen de la ciutatd'Aratis, a la província de. Una sentència deldel 2020 considera com un fet provat l'origen il·lícit de tots els materials vinculats amb eli el seu entorn,de manera sistemàtica des de la seva troballa casual a finals dels anys vuitanta.ha comentat que creu que el cas, com va passar amb la investigació oberta pel brau el 2021. També ha manifestat que totes les peces les ha comprat enque tenen els permisos corresponents o a col·leccions particulars.