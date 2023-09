Confinen diverses persones per un incendi en un bloc d'oficines al carrer Aragó de Barcelona

Unen un edifici d'oficines situat a la cruïlla entre eli elha obligat a confinar diverses persones. L'incendi s'ha declarat a les 10:25 i ja ha estat extingit. Segons fonts municipals, per ara no consten persones ferides. Els pisos d'oficines estan situades a l'antiga seu del diari Tele/eXpress, que va tancar el 1980.El foc s’ha declarat al númeroAl lloc també s’han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (i de laque ha fet talls de trànsit per facilitar les tasques dels equips d’emergència.Ha estat un inici de setmana amb diversos focs declarats a Barcelona. D'una banda, aquest dilluns, els Bombers van extingir un incendi al segon pis del número 89 del carrer Nou de la rambla de la ciutat, a prop de l'avinguda. Arran de les flames hi va haver set ferits en diversos estats de gravetat, segons va informar Europa Press.Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques () van atendre els set afectats, tots lleus, al lloc dels fets. Dos dels ferits van ser donats d'alta in situ, mentre la resta de persones afectades van ser traslladades a l'hospital: dues ai tres a l', tot i que una de caràcter menys greu.D'altra banda, el mateix dilluns al matí es va donar l'per la presència dea l'subterrani SABA de la. El fum va escampar-se per tres plantes, que van haver de ser. Cap persona va quedat afectada i els, que s'hi van traslladar amb vuit dotacions van tallar durant una estona elambper buscar l'origen del fum.

