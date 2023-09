Els taxistes convoquen la seva pròpia manifestació per la Diada

Mostra el teu compromís amb Nació.

Els taxistes també es manifestaran durant la Diada. Durant la mobilització per fer una marxa lenta d'aquest dimarts, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez ha anunciat noves accions per denunciar la sanció que els ha imposat l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) el pròxim dilluns 11 de setembre.Els taxistes protesten contra la sanció de 123.000 euros que els ha imposat l'ACCO per fer boicot a Uber i altres plataformes. La marxa lenta arrenca des de la Plaça Espanya, farà parada a la seu de l'ACCO, a la via Laietana, i posarà el punt final al davant del Parlament de Catalunya. "Volem denunciar que des d'una institució catalana se'ns està reprimint amb una multa que ningú entén", ha dit Álvarez.