«Inacceptable i impossible»: la resposta de Feijóo a Puigdemont

Després de, líder de Vox, el president del PP,, ha afirmat que el queha plantejat per donar suport a la investidura és. Ha afirmat que les condicions de Junts no són assumibles dins de la Constitució i ha reclamat a Pedro Sánchez digués el mateix "avui mateix". A més, el líder popular ha rebutjat trobar-se amb Junts en la seva ronda de contactes per a la investidura del 26 de setembre per l'exigència dels independentistes per la llei d'amnistia. Ho ha dit en resposta a la conferència de l'expresident avui a Brussel·les, en què ha exposat les condicions per a la investidura de. Feijóo ja havia escomès amb anterioritat contra la trobada entre Puigdemont i la vicepresidenta tercera de l'executiu i líder de Sumar,, que ha titllat d'"anomalia democràtica". Ha recordat que l'expresident és una persona que es troba "en busca i captura de la justícia espanyola".A una pregunta dels periodistes al Congrés, el president del PP ha dit que està disposat ade cara a la investidura prevista per al 26 de setembre sempre i quan no li plantegin les condicions que aquest dimarts ha presentat Puigdemont. Però si són aquestes les condicions de Junts, "ens podem estalviar la trobada".Feijóo ha assegurat que Sánchez només està buscant una paraula en lloc del d'perquè la idea "aterri" en la societat espanyola, però ha proclamat que "no hi ha eufemismes" per una proposta com aquesta. El líder del PP ha assenyalat que Espanya es troba qüestionada "després de 500 anys". Ha afirmat que la investidura no és per ell. "Per on està disposat a passar Pedro Sánchez, jo no hi passaré", al·ludint als objectius de "ruptura constitucional" de l'independentisme, el suport al qual ha xifrat en un 6% dels vots en les darreres eleccions espanyoles. "Defensarem la igualtat entre tots els espanyols amb tots els recursos que tinguem", ha dit.El candidat a la investidura ha explicat que han ofert a Abascal el mateix que van fer amb Pedro Sánchez, que inclouamb la defensa de lacom a nucli essencial de la proposta del PP. Feijóo ha subratllat la proximitat amb l'extrema dreta pel que fa a la defensa de la igualtat enfront l'objectiu del PSOE de "negociar amb els qui volen perjudicar Espanya". Ha agraït el suport que li ha ofert l'extrema dreta, subratllant l'actitud "constructiva" de Vox.Feijóo continua la seva ronda de contactes amb les formacions parlamentàries per intentar sumar suports al seu intent d'investidura. Demà es reunirà amb. El líder conservador presentarà el seu programa de govern el 26 de setembre davant el Congrés. El PP compta amb el suport del grup d'extrema dreta, amb qui governa ja en nombrosos municipis i diverses comunitats autònomes. Precisament aquest dilluns, el PP i Vox han segellat un, on les negociacions s'havien estancat i planava l'amenaça de noves eleccions. Finalment, els ultres seran també a l'executiu murcià.