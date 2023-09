Unaambient nocturna adequada és clau per dormir i descansar bé. Sovint no s'hi dona prou importància, però una nova investigació del grupi de lade ladels, publicada a la revista, conclou que el son pot ser més eficient i reparador per als adults grans si dormen en determinades temperatures.D'aquesta manera, el treball revela que la temperatura ambient nocturna ideal en una habitació és la que oscil·la entre els. Així ho afirmen els experts de la investigació, que han arribat a aquesta conclusió després d'observar una tendència general d'un descens d'entre uni unen l'eficiència del son a mesura que la temperatura ambient nocturna augmentava deLa investigació, de caràcter, ha consistit a examinar la relació entre lade l'habitació i laen una mostra de persones grans. En concret, s'han recopilat gairebéde. A partir deportàtils i, els investigadors han controlat la durada del son, l'eficiència i la inquietud durant un llarg període a les llars dels participants, alhora que han analitzat els possibles factors de confusió i les covariables.Pel que fa als resultats, les associacions han estat principalment no lineals i s'han observat variacions substancials entre individus. En aquest sentit, l'investigador principal,, de l', afirma que els resultats posen en relleu la possibilitat de millorar la qualitat del son de les persones grans "optimitzant l'ambient tèrmic de la llar i subratllant la importància d'ajustar la temperatura de manera personalitzada en funció de les necessitats i les circumstàncies individuals". De fet, aquest segment de població és el que sol tenir un son inadequat, agitat i ininterromput, cosa que, al seu torn, influeix en molts resultats relacionats amb la salut i el benestar.A més a més, l'estudi subratlla l'impacte potencial delen la qualitat del son dels adults grans, especialment dels de, i avala l'augment de la seva capacitat a mesura que augmenten les temperatures nocturnes a les ciutats d'arreu del país", afegeix Baniassadi. Malgrat que la investigació s'ha centrat en els, han vist que l'també influeix en la qualitat del son.Com que durant el procés van observar que la relació entre la temperatura ambient de la llar i el son en adults grans pot ser un objectiu potencial per millorar el son, a partir d'ara els investigadors es plantegen seguir aquesta línia de treball centrant-se en l'sobre el son en adults grans amb ingressos baixos i desenvolupant intervencions per optimitzar el seu entorn.

Altres notícies que et poden interessar