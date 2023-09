El Parlament Europeu retira una imatge de l'urna de l'1-O d'una exposició

Els serveis de manteniment de l’@Europarl_EN han retirat la fotografia de l’urna de l’1-O de l’exposició organitzada per @KRLS i @toni_comin.



La decisió s’ha pres després d’una denúncia de @CS_Europa.



El Parlament diu que l’organització no va notificar que hi hauria la foto. https://t.co/omzegFr8YB pic.twitter.com/SRqwBdLUpS — Joan Raventós (@JoanRaventos) September 5, 2023

Polèmica al. Treballadors de manteniment de l'han retirat una imatge de l'urna de l'1-O d'una exposició que havia organitzat, tal com ha avançat Joan Raventós, correspon de TV3 i Catalunya Ràdio a Brussel·les. La mostra, impulsada per, s'inaugura aquest dimarts al vespre i vol presentar les contribucions deal progrés d'Les diferents imatges s'han instal·lat aquest dilluns i, segons explica la mateixa televisió pública, els eurodiputats dehan demanat la retirada del símbol delquan han vist que estava exposat. Lainterpreta que la imatge "avala un referèndum" i asseguren que a l'hora d'autoritzar l'exposició no hi havia aquesta foto.Així doncs, l'Eurocambra ha cedit a la voluntat de Ciutadans i havia donat com a límit les nou del matí d'aquest dimarts perquè els organitzadors retiressin la imatge de l'1-O. Com que no han accedit a fer-ho, han estat elsdel Parlament Europeu qui han requisat laL'exposició es troba en un espai de la cambra que està destinada perquè els eurodiputats hi facin exposicions. En aquesta ocasió, els representants de Junts volien recórrer quatre moments de la història de Catalunya: la creació deldel, eli la