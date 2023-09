Presó pels directius de l'empresa contractada per Endesa que va assetjar una clienta vulnerable

Les "trucades especials", una amenaça sistemàtica

Recurs d'Aliança Contra la Pobresa Energètica perquè condemnin l'empresa

La magistrada del jutjat penal número 18 de Barcelona ha condemnat a un any i vuit mesos de presó els directius de l'empresa DPS Consulting , contractada per Endesa, que va assetjar una clienta vulnerable l'estiu de 2020. ", començava la trucada feta per una treballadora, fent-se passar per personal judicial i va pressionar-la perquè pagués en menys d'una setmana un suposat deute amb l'energètica. La sentència ha fixat unaper a la víctima però ha absolt l'empresa de ser condemnada com a entitat jurídica. Els fets es remunten al mes de juliol de 2020, quan una treballadora de l'agència DPS Consulting va trucar a la, una clienta d'Endesa i veïna de Cubelles, en situació de vulnerabilitat acreditada pels Serveis Socials que acumulava un deute de 2.000 euros des del 2015 amb Endesa. L'empresa va-laelsi tallar-li elsi no pagava el deute pendent, la major part del qual havia prescrit.D’acord amb la sentència que s’ha conegut aquest dimarts, el cas de la Yolanda no era aïllat: DPS feia unes "trucades especials" per resoldre aquesta tipologia de situacions. L'empleada que va fer la trucada "llegia un guió" preestablert, fet que prova l'existènciad'un "sistema ideat" pels responsables de DPS. Segons la jutgessa, elsde deutes d'aquestes característiques.En un comunicat, els responsables de l’han celebrat la sentència en considerar que confirma que els cobradors d’Endesa duen a terme pràctiques “èticament reprovables” i en molts casos “delictives”. En aquesta línia, han advertit que empreses de recobrament com DPS Consulting “es dediquen a fer la vida impossible a persones vulnerabilitzades que ja en tenen prou amb no poder veure garantit el seu dret d’accés als subministraments bàsics i no poder pagar les seves factures”.Per aquest motiu, el col·lectiu ha exigit que“cessi la seva relació amb una empresa amb pràctiques mafioses” i que “deixi de cedir a tercers la gestió del deute de llars vulnerabilitzades”. Lha anunciat que al llarg dels pròxims dies estudiarà la conveniència de presentar un recurs d’apel·lació per aconseguir la condemna de l’empresa com a entitat jurídica.