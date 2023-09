Troben un cos a Manacor: podria ser l'adolescent desaparegut amb el seu pare a alta mar

Es reprèn la recerca del veler

La Guàrdia Civil ha recuperat aquest dilluns, a Cala Falcó (), elque ha aparegut surant en aigües de l'est de Mallorca, entre s'Illot i Cala Millor. A l'espera de les, no es descarta que pugui cap ser d'algun dels dos tripulants -un pare i el seu fill adolescent- delara fa més d'una setmana en ple episodi de temporal quan viatjava de Menorca a Mallorca.Segons han confirmat fonts pròximes als fets,i no és identificable. Per tant, el forense haurà d'extreure mostres i comparar-les amb unes altres que se sol·licitin a la família per aconseguir la seva identificació. Cal recordar que en l'operatiu de rescat del cos sense vida han treballat un helicòpter i efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques.L'avís de l'aparició del cadàver es va rebre durant la tarda d'aquest diumenge i en un primer moment va col·laborar també una embarcació de Salvament Marítim, que va haver de retirar-se per lesque, com és habitual, desaconsellen navegar.Paral·lelament, aquest dilluns s'ha reiniciat la cerca del veler, mobilitzant-se des del Centre de Control de Salvament de Palma la Salvamar Mimosa. Així mateix, ha participat en el dispositiu un avió de Salvament Marítim. La zona de cerca d'aquest dilluns s'ha centrat en la costa de Llevant, des de Capdepera fins a Cap de Ses Salines. Alhora,

