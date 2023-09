Mor tirotejat el raper Lefty SM per defensar la seva família d'un assalt

Un dels artistes més coneguts del país, el raper de 31 anysa mans d'uns delinqüents que han intentat robar a la seva casa de Zapopan amb la família dins. Segons les primeres versions que han transcendit de l'atac, fins a tres homes armats han entrat a la residència del músic que, en un intent per defensar els seus éssers més estimats, ha posat el seu cos enmig dels delinqüents i la seva dona i filles rebent, en conseqüència,. Una acció que, finalment, li ha acabat costant la vida.que li ha provocat una important ferida. No obstant això, ha aconseguit fugir del lloc dels fets. El raper ha estat traslladat ràpidament al centre hospitalari Real de San José. Un cop allà, els professionals sanitaris li han intentat salvar la vida, però sense èxit.''Estimats amics i família Alzada. Amb profunda tristesa informem sobre la defunció del nostre germà Lefty SM,(el seu nom real). El nostre afecte, amor i oracions estan amb la seva esposa María Isabel i les seves dues filles. Agraïm la seva comprensió en aquest moment tan difícil i tots els missatges de suport i amor que ens han fet arribar. Juan Carlos, seràs'', d'aquesta manera ha estat com el segell discogràfic de l'artista, Alzada Récord, ha confirmat la seva defunció a través de les xarxes socials.Després de donar-se a conèixer la mort de Lefty SM, els guàrdies de seguretat del complex residencial on vivia el músic han explicat a les autoritats pertinents quei arribar fins a la mateixa porta de la casa del cantant. Un cop allà, van trucar al timbre,i va ser aleshores quan es va adonar que l'estaven intentant atracar.Per aquest motiu, va oposar resistència i fruit de la lluita que es va desencadenar, va acabar mort a trets. Un dels guàrdies també ha precisat que els sospitosos van poder escapar del complex a bord d'un cotxe sedan color blanc.

