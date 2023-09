La diarrea d'un passatger posa en «risc biològic» un vol transoceànic amb destí Barcelona

Aquest dilluns hem sabut que, que va sortir el divendres des d'Atlanta i tenia com a destinació la ciutat de Barcelona , va haver de fer mitja volta a causa de laque patia un dels seus passatgers que, a més a més,, tal com han detallat diverses fonts properes a aquest surrealista succés.Unes altres fonts, -en aquest cas, de l'aerolínia- han explicat a Europa Press que el mateix pilot va arribar a catalogar la situació com un, i va parlar amb la torre de control per demanar permís i tornar a l'aeroport des d'on havien sortit. En arribar a Atlanta de nou,L'home va començar a tenir diarrea quan, aproximadament, feia dues hores que havien sortit dels Estats Units i sobrevolaven l'estat de Virgínia. A més a més, l'enuig de la resta de passatgers encara ha estat més gran perquèquan es van veure obligats a tornar al punt d'inici.Tret d'aquests problemes, un cop l'avió va estar completament net,i tothom va poder arribar a la capital catalana. Això sí, amb vuit hores de retard respecte a l'horari previst i amb nova tripulació.

