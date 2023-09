La selecció espanyola masculina es mulla ara sobre Rubiales: «És inacceptable»

15 dies després del polèmic petó robat de l'encara president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (),, a la internacionalen la final del Mundial, els jugadors de la selecció masculina han emès un comunicat on han deixat molt clara la seva opinió al respecte., ha etzibat en una roda de premsa de presentació de l'escrit un dels capitans de l'equip, Álvaro Morata.En la compareixença, que encara transcorre i on han estat presents tots els internacionals, també han tingut minuts de cara al públic. "Entre tots els jugadors ens hem posat d'acord per escriure aquest comunicat: Volem subratllar quei felicitem la Selecció pel Mundial aconseguit a Sydney (Austràlia), que, sens dubte, ha inspirat a totes les dones del món", ha continuat relatant el mateix Morata."Ens agradaria que a partir d'ara ens centréssim en els partits classificatoris de la Selecció i en el repte de classificar-nos per a l'Eurocopa", ha subratllat el jugador, posicionant-se inequívocament a favor d'Hermoso., ha etzibat el madrileny en nom de tots els seus companys.

