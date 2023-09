L'equilibri de Comín: negociar amb l'Estat al matí i reivindicar el mandat de l'1‑O a la tarda

Contra el diàleg d'Esquerra

La metàfora del castell i l'ovació a Llach

ha tingut un dia atrafegat a Brussel·les. Un dia de negociació amb l'Estat i de reivindicació del mandat de l'1-O, tot en un. Al matí, ha participat en una reunió "fructífera i de to cordial" amb Carles Puigdemont i la líder de Sumar i presidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, per abordar la investidura de Pedro Sánchez. De fet, el seu paper i la seva bona relació amb Jaume Asens ha estat clau per facilitar la cimera. A la tarda, ha fet una defensa aferrissada del referèndum i de la "confrontació intel·ligent" en la presentació del llibre De la resistència a la independència. El Consell de la República des de dins (Edificons Cal·lígraf), del polifacètic, periodista, artista i cap de Comunicació de l'ens que presideix Puigdemont a l'exili.En una llibreria Ona plena a vessar, a l'acte hi ha assistit una representació de militants independentistes que amb tota seguretat seran també dilluns vinent a la manifestació de la Diada. El llibre, no oficial però sí oficiós, detalla de manera planera i en forma de preguntes què és i per què serveix el Consell. El col·loqui ha comptat amb la participació de, autor del pròleg, i, que signa l'epíleg, i ha estat conduït per la directora de la llibreria,. Entre el públic, els diputats de Junts Jaume Alonso Cuevillas i Antoni Castellà, que també és responsable de Relacions Institucionals del Consell. A l'arrencada, Batallé ha tingut un record per la lingüista Carme Junyent, que va morir diumenge, i ha rebut una forta ovació.Comín ha excel·lit en l'art de l'equilibrisme. Ha evitat fer cap referència a la reunió d'aquest migdia al Parlament Europeu i a les negociacions sobre la investidura, però sí ha admès que ha sigut un dia "molt intens" a Brussel·les. Davant del centenar de persones que s'ha apropat a l'Ona, l'exconseller de Salut i ara vicepresident del Consell de la República ha defensat la confrontació intel·ligent i la necessitat d'eixamplar la base d'aquesta institució amb seu a Bèlgica. "El Consell serveix de termòmetre, per veure quanta gent de les bases independentistes és partidària de la confrontació intel·ligent, que no és barata", ha afirmat. Actualment té poc més de. "Si arriba al milió d'inscrits [la xifra que al principi es va establir per posar-lo en marxa], la independència estarà molt més a prop", ha dit.L'exconseller ha criticat la taula de diàleg i la negociació duta a terme per ERC aquests darrers anys. "La negociació és un instrument que necessita un altre instrument, que és la confrontació", ha dit. L'estratègia dels republicans d'"eixamplar la base", ha argumentat Comín, no serveix si es guanyen vots però es perd suport a la independència. També ha criticat que es demani "aixecar la DUI demà". De nou, equilibris.hem de fer acumulació de forces", ha defensat. Per això ha demanat fer "pedagogia de la confrontació" de manera "seductora i honesta". "No es pot culminar el procés sense confrontació i", ha dit, i aquest és el "difícilíssim equilibri" que ha d'intentar fer el Consell.Comín tampoc ha mencionat la decisió de Puigdemont de dissoldre l'i plantejar una reforma als inscrits, que va incomodar alguns membres d'aquest "parlament" a l'exili. Per contra, sí que ha reivindicat la feina del Consell aquests anys, especialment per preservar el mandat de l'1-O. "Hem aconseguit que continuï viu, perquè si no s'institucionalitza, s'evaporarà", ha dit. No ha aconseguit, ha admès Comín, "culminar" aquest mandat, però la principal culpa no l'ha tinguda aquesta institució, sinó més aviat els partits polítics i les seves "cúpules".Dolors Sabater ha utilitzat una metàfora per exemplificar la picabaralla entre partits després de l'1-O. "Algú s'imagina que cau un castell i els castellers es comencen a repartir les culpes i desfan la colla?", ha afirmat. Comín, al seu torn, ha donat reblat a la metàfora: "Quan va caure el castell vam veure que alguns no volien fer un altre castell". En el llibre es donen detalls de les converses entre partits i entitats per mirar de refer la unitat estratègica. "Ens vam trobar durant un any, amb diàleg sistèmic, sense que es fes públic, però les converses van encallar", ha explicat Comín. El motiu? El "valor" que es donava a l'1-O era "massa diferent, i el Consell quedava "fora de joc".L'acte ha començat amb la intervenció de Lluís Llach, membre del Consell i defensor de la seva funció a l'exili. Ha criticat els mitjans, que segons ell no han donat veu a l'ens ni han contribuït a explicar-la, i també contra ERC, que veu en Puigdemont "una pedra a la sabata". "No he votat mai Junts, però potser ho corregiré amb el temps", ha manifestat, i ha expressat el seu malestar amb la cúpula d'ERC i singularment amb Oriol Junqueras, a qui ha demanat la dimissió per "errors estratègics, democràtics i ètics", i ha aixecat un aplaudiment del públic. Al seu torn, Comín li ha agraït la "valentia".