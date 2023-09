El temps d'aquest dimarts: el vent afluixa i els termòmetres baixen

Una jornada estable i assolellada

Després d'un dilluns en el qual ha pujat la temperatura , aquest dimartsi la calor anirà a menys. Segons el pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya (),dels d'aquesta jornada, així i tot, la situació serà més estable.La previsió és que tinguem un dia amb un cel molt assolellat, que només es veurà pertorbat per la presència d', indret on encara podria arribar algunminso de matinada.De cara a la tarda, la temperatura també acompanyarà amb aquests valors que seran semblants o lleugerament més baixos dels de dilluns. Així i tot,i amb aquests núvols que continuaran formant-se a zones de, tot i que no el Meteocat no espera, en cap cas, que deixin precipitacions.D'aquesta manera, en general tindrem un ambient assolellat i undels que hem tingut aquesta jornada. Pel que fa a la resta de la setmana, aquesta avançarà sense gaire novetats amb un ambient molt estable i assolellat i amb aquesta temperatura que, a poc a poc, anirà a la baixa.

Altres notícies que et poden interessar