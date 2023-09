Acompanyament institucional per a les víctimes de violència masclista quan hagin de recollir estris personals

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elhaque hi hagiquan hagin d'anar a. La delegada del govern espanyol contra la violència de gènere,, ha explicat que dos dels assassinats d'aquest agost abordats en el comitè de crisi mantingut aquest dilluns amb les comunitats autònomes es van produir en aquestes circumstàncies.Rosell ha remarcat que es tracta d'unsobre el qual encara. La delegada ha insistit que fins ara només hi ha acompanyament policial quan el cas està judicialitzat amb ordres d'allunyament, però ha defensat. Rosell ha explicat que el fet que en la recollida d'estris personals no judicialitzada hi ha acompanyament "privat" d'amics o familiars de la víctima no és una garantia de seguretat suficient, d'aquí que calgui fer una ""."És un nou àmbit d'actuació" en el quali leshan posat el focus pel fet que suposa un, ha dit Rosell, que ha opinat que "si existís aquest recurs seria demandat sens dubte per les dones".Un altre element que han destacat Rosell i la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, en roda de premsa és el de la. Rodríguez ha defensat queperquè tinguin una "" que tingui en compte la violència de gènere.Rodríguez també ha destacat com a factors de risc escenaris com l'embaràs o avortament en dones víctimes de violència masclista, la reagrupació familiar de dones migrants o els casos d'addicions i problemes de salut mental. També ha remarcat que la "és un