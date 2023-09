La llista negra d'espècies amb potencial invasor a Catalunya

Una de les espècies que més preocupa a Europa

La Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat (, en anglès) ha presentat aquest dilluns el primer informe mundial sobre espècies exòtiques invasores , en què recomana als més deque assessora disposar de sistemes d'informació per prevenir-ne l'entrada i la proliferació. A Catalunya, el Departament d'Acció Climàtica i el(Centre de recerca ecològica i aplicacions forestals) han dut a terme enguanyexòtiques que més preocupen.La, la, l'i elsón les espècies més buscades que s'han trobat a Catalunya, però encara no es consideren invasores (llista negra). En aquesta llista negra, destaca -en el cas dels insectes- la Vespa orientalis, detectada per primer cop al port de Barcelona el 2022 i en principi erradicada pel Departament d'Acció Climàtica, segons informa el CREAF en una nota de premsa.D'ocells, les cotorres de l'antic gènere Aaratinga es trobarien també a la capital del país i a l'àrea metropolitana, com Psittacara mitratus o Nandayus nenday. Els dossón l'os rentador (Procyon lotor) i el porc vietnamita (Sus scrofa domestica), els dos amb mesures de control per part del Departament d'Acció Climàtica. Entre les, destaquen les cactàcies punxoses del gènere Cylindropuntia; algunes aquàtiques, sobretot del gènere Ludwigia o l'Egeria densa i l'Eicchornia crassipes.Les espècies que encara no són a Catalunya, però que són presents i amb caràcter invasor en territoris veïns o propers (llista d'alerta), en destaquen lescom la Caulerpa taxifolia; els(Cherax destructor, Eriocheir sinensis) i els mamífers que ja estan estesos per Europa, com la(Herpestes javanicus), el(Nyctereutes procyonoides), l'esquirol gris (Sciurus carolinensis), l'arruí, (Ammotragus lervia), el muntjac (Muntiacus reevesi) i la(Ondatra zibethicus).D'altra banda, la, una de les espècies que més preocupa a Europa, era present ali s'ha donat per erradicada tot just aquest estiu al territori. Malgrat això, el 2024 es repetiran els mostrejos per confirmar-ne l'erradicació. Els darrers resultats de seguiment d'aquesta espècie invasora no n'han detectat presència en cap dels punts analitzats.La granota toro es va detectar per primera vegada el juny de 2018, quan se'n van localitzar larves en les llacunes del filtre verd d'Illa de Mar. Davant l'impacte que aquesta espècie podia causar en el delta, es van posar en marxaper contenir el nucli detectat i evitar-ne la dispersió, i es va endegar un pla d'erradicació.Les espècies exòtiques invasores toleren diferents condicions ambientals i tenen una gran capacitat de dispersió i colonització del territori. La majoria, ja que n'alteren les condicions i en desplacen les espècies autòctones. Les plantes aquàtiques, a més a més,i poden obstruir infraestructures de rec, per exemple.En canvi, n'hi ha d'altres que presenten, com els cactus del gènere Cylindropuntia, que poden ser un perill per a animals i humans per les seves punxes, o la vespa oriental, que pot ser problemàtica per al sector apícola i un perill per als humans per les picades.