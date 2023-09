Carlos Herrera torna a la COPE després de ser operat d'un tumor

El periodistaaquest dilluns, 4 de setembre, al seu programa Herrera eni ha informat a tots els seus oients en ple directe que dijous passat "em vaig sotmetre a una, que és l'extirpació d'una glàndula paròtide que estava sent assetjada per un adenoma pleomorf, que és un".El madrileny també ha confessat que la zona en la qual s'ha produït la intervenció és molt complicada, però que, per fortuna, ha comptat amb l'ajuda de "les mans màgiques del doctor Julio Acero" que, fent broma,Amb molt sentit de l'humor, el popular Herrera ha admès que "els parlo amb mitja cara, res més" iper això, tot i que ha confirmat que "degudament amb el temps que calgui".D'aquesta manera, el presentador ha tornat al seu programa de ràdio i ha començat així la nova temporada de Herrera en COPE després de gaudir d'unsi sotmetre's a aquesta operació tot just la setmana passada.

