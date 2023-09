Un entrepà, bales i la placa del seu escorta: assalt al cotxe oficial de Collboni

De pel·lícula. Uns, aprofitant un moment breu en què els agents s'havien absentat del cotxe. Els fets van tenir lloc fa un mes, el, però la informació ha transcendit ara arran de la publicació per part del programa Espeja Público d'Antena 3.Segons fonts municipals, el robatori es va produir en elque realitzen laen elde l'alcalde. Van sostreureamb objectes dels agents, com un cartutx de pistola amb 13 bales, la placa d'un dels agents i un entrepà.Poques hores després del succés es va poder recuperarUna persona que va trobar les motxilles en un edifici aen va fer entrega als Mossos d'Esquadra.Les mateixes fonts indiquen que la. De fet, la periodista del mateix programa ha assegurat que els agents tenenels dosperquè els van gravar les càmeres de seguretat i que per aquest motiu estan pentinant la zona de la Mina.

