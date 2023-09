Es con profunda tristeza que tenemos que comunicarles que, tras sufrir una descompensación el domingo, falleció @Daveeys21.



No hay forma de suavizar esto, nos tomó a todos por sorpresa.



Daveeys, Santi, era un player espectacular y un compañero de primera. Con su característica… pic.twitter.com/muuHmBfCII — KRÜ Esports (@KRUesports) September 4, 2023

Dol al món dels esports. El jugador professional de, SantiagoRuiz, va morir aquest diumenge a 23 anys víctima d'una insuficiència cardíaca segons ha informat el seu equippropietat del Kun Agüero. El jugador colombià havia participat en la Champions, disputada a Los Ángeles, la competició que fa de gran final d'aquest videojoc.En un comunicat, KRÜ esports s'ha mostrat astorada per la notícia: "No hi ha manera de suavitzar-ho, ens ha agafat a tots per sorpresa", han valorat sobre la mort de Ruiz, a qui destaquen com "unr i un company de primera, amb unai el somni complert d'haver representat el seu país [Colombia] al màxim nivell del".És lad'un professional del videojoc dels darrers mesos. Aquest juny, el jugador de, Karel "" Asenbrener va morir als 19 anys. En aquell cas no van transcendir les causes de la, però el mateix equip francès va aprofitar l'anunci per recordar la importància de la

