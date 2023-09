Els teatres catalans celebren la segona millor temporada de la seva història amb prop de 3 milions d’espectadors

El futur del sector

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L’Associació d’Empreses Productores de Teatre (ADETCA) i els Teatres Públics de Barcelona han anunciat que ladel teatre català, amb un total de. Paral·lelament, s’ha aconseguit elLa presidenta de l’associació,, ha valorat positivament les xifres, atribuint-les a “la”, amb una “clara” de laderivada de la Covid. Aquest vespre se celebrarà la 22a edició de la gala "Catalunya aixeca el teló", l’acte que dona el tret de sortida a la temporada teatral catalana i que enguany gira al voltant de la pregunta de què passaria si es prohibís l’humor.Segons Vidal, els productors, les companyies, els teatres i els mitjans de comunicació han jugat un paper destacat que – juntament amb unde la Generalitat, camí del 2% - han permès situar elTambé ha destacat la importància de les polítiques públiques de reforç als creadors i empreses, així com una reforma laboral per dignificar els artistes i tècnics.En la passada temporada es van programar un total de(amb 12.503 funcions) amb unaque es va enfilar fins al, sis punts per sobre de la temporada passada. Unes dades que, ha recordat, s’acosten molt a les assolides la temporada 2011-2012, fins ara, la més multitudinària amb 2.890.713 espectadors.Pel que fa a la resposta del públic, Vidal assegura que ha estat marcada per un “clar”, que ha permès apropar continguts de “primer nivell”. El. De la totalitat d’espectacles vistos, el 54% han estat d’autors catalans, el 20% de la resta de l’Estat i el 26% estrangeres.Ens’ha representat en el, davant del 30% de produccions en llengua castellana i el 28% en llengua estrangera. Així doncs, del total d’espectadors de la temporada 2022-2023, un 42% ha vist obres en català. El millor mes teatral ha estat el gener, amb 375.711 espectadors i les propostes més vistes – tenint en compte els espectadors de pagament – han estat Nada es imposible del Mago Pop; Improshow; Grease, el musical; PrettyWoman i La Trena.Tot i això, Vidal ha deixat clar que “no hi ha una hiperdependència” de cap d’ells en concret, sinó que“A vegades donen èxits i a vegades no, però el nivell de la cartellera es manté i hi ha una gran varietat de produccions grans a teatres grans”, ha afegit.Tot i els bons resultats, la directora ha deixat clar que també hi ha diversosque haurà d’afrontar el, com és el cas, per exemple, de l’l. D’altra banda, Vidal ha aprofitat el discurs per denunciar “la” que veu els treballadors delcom “instruments al servei de la ideologia”.“En l’era de la màxima informacióa través del fet de suspendre o no programar espectacles”. Finalment, la presidenta de l’ADETCA ha assegurat que es continuarà treballant per millorar les condicions del sistema teatral, amb l’objectiu d’aportar més estabilitat i creixement.