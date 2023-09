El nou curs, en 5 dades: més docents, menys alumnes i una vaga a l'horitzó

1 - 20.000 alumnes menys a Infantil i Primària

2 - 1.190 nous professors

3 - 357.456 alumnes activen el val escolar

4 - 26.978 alumnes vulnerables

5 - 800 centres amb accions per promoure el català

Bonus track: les xifres dels sindicats

Aquest dimecres comença un Ho farà amb menys alumnes i més professors, amb més recursos per combatre la segregació, i amb els sindicats en peu de guerra per aconseguir revertir les retallades del 2010. La consellera d'Educació,, ha desgranat aquest dilluns una allau de dades sobre el curs que comença i ha enviat un missatge de "tranquil·litat" a les famílies. "El nou curs tindrà més recursos i més mestres que mai", ha assegurat. A les portes del Departament,s'han mobilitzat per exigir una "negociació real" amb la conselleria, amb una amenaça de vaga per al primer dia d'escola. Aquestes són lesprincipals del nou curs, i una dada extra que reflecteix les demandes sindicals.El curs comença amb menys alumnes. La xifra de matriculacions manté la tendència a la baixa, amb. En total, en tot el sistema educatiu, hi ha més, segons dades oficials encara sense consolidar, 8.440 menys que l'any passat. Posant el focus en Infantil 3 i 1r d'ESO, dos cursos rellevants en aquest sentit, es pot veure el descens en matriculacions. A 1r d'ESO, el nombre de matriculats és de 81.576, també menys que els últims cursos. A I-3, continua la tendència a la baixa des del curs 2011-2012, amb 57.923 alumnes matriculats, la xifra més baixa des del curs 2006-2007. Enguany entren al sistema els infants nascuts durant la Covid, que s'incorporaran a I-3. "Lluny del cofoisme, arriben a una escola més reforçada", ha destacat Simó. El descens d'alumnes, juntament amb l'increment de professors, permet continuar avançant en la. La població, a Catalunya, no para de créixer i està a punt d'arribar als 8 milions, però és cada cop més envellida.Hi haurà 1.190 professors més al sistema educatiu respecte del curs passat, que situen la xifra total en 81.335 docents. Aquests-190 mestres i 1.000 professors- es distribueixen majoritàriament a la Formació Professional (698), també se'n destinen a l'escola inclusiva (297) i per a necessitats d'escolarització (145). Així mateix, el Departament d'Educació també ha anunciat una estabilització "històrica" del personal educatiu: s'estabilitzen 27.097 funcionaris amb concurs de mèrits (12.859) i amb un concurs extraordinari d'oposicions (14.238). Alhora, també hi haurà un increment de 468 dotacions de personal PAS i PAE, dels quals 338 formaran part de la plantilla estructural. Anna Simó ha refermat el seu compromís en revertir les retallades, sobretot les que afecten el personal docent. "", ha insistit.El Govern ha implementat un val escolar de 100 euros per als alumnes de primària perquè puguin comprar material escolar. Un total de, ara com ara, han activat aquest val, cosa que suposa un 80,5% dels vals disponibles. Es tracta de dos vals disponibles de 50 euros que s'han d'activar alhora i el termini acaba el 30 de novembre. Aquesta mesura ha rebut crítiques, tant pel seu caràcter universal —té sentit donar 100 euros a tothom sense tenir en compte la renda de les famílies?— com per les complicacions per activar-lo. Amb aquests diners, el Govern vol ajudar les famílies a comprar el material escolar, com ara llibres o altres materials educatius.En clau detambé hi ha dades destacables. Educació té detectats, 6.000 més que l'any anterior, arran d'un esforç en la detecció precoç d'aquests infants per avançar en l'erradicació de la segregació escolar. En percentatges, la detecció de l'alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques ha passat del 18,14% del curs passat al 24,08% aquest curs. En total, el Govern ha destinat, una dada que suposa pràcticament doblar la inversió respecte del curs anterior. També hi haurà un augment de, amb la incorporació de 355 nus professionals i l'ampliació d'hores de monitoratge. Alhora, s'intensificarà la col·laboració entre el Departament i els ajuntaments per compartir informació per combatre l'abandonament escolar prematur.La llengua també és un dels fronts que té obert el Govern després que les dades hagin constatat que la immersió lingüística no funciona i que la justícia tingui al punt de mira el model d'escola catalana. Educació implementarà 10 mesures per fer front a la davallada eni desplegarà el decret de règim lingüístic, per donar seguretat als docents i que el català continuï sent "l". La prioritat és que sigui la llengua de relació entre famílies, alumnes i docents. En concret,per promoure l'ús del català, com ara metodologies d'immersió o l'organització d'activitats per al coneixement i ús del català. També es mantenen les, i comença un pla pilot per millorar la política d'acollida i la competència lingüística de l'alumnat nouvingut. El Govern també crearà unajuntament amb la CCMA.Els sindicats tenen sobre la taula una sèrie de demandes. USTEC, sindicat majoritari a l'educació, revertir les retallades de 2010 i recuperar els sexennis que cobren els docents cada sis anys, que estan endarrerits i ha suposat una pèrdua retributiva. Aquesta mesura té un cost d'uns. També la reducció de dues hores lectives als professors majors de 55 anys, que tindria un cost de prop de. Ara, els docents s'han de quedar al centre i, a la pràctica, els sindicats diuen que no suposa una reducció d'hores. Una altra petició és l'equiparació salarial. Que el professorat de Formació Professional que no s'ha integrat al cos de professors de secundària, però que fa la mateixa feina, cobri el mateix que els professors de secundària a través d'un complement. També un pacte d'estabilitat per als interins que fa més de tres anys que treballen. La consellera Simó ha refermat el compromís en revertir les retallades, però ha demanat