Qui és Jordi Fernández, el català que ha eliminat Espanya del mundial de Bàsquet?

Elté un nou referent mundial., seleccionador del Canadà, va eliminar indirectament Espanya del Mundial (88-85) aquest diumenge, ja que els espanyols necessitaven la victòria per superar la segona fase de grups. Però el seu nom no és nou: fa només uns mesos, a finals del 2022, va convertir-se en el primer tècnic provinent de Catalunya que dirigeix un equip de l'NBA (i amb victòria)., fa quinze temporades que forma part dels staffs tècnics de l'NBA. Va ser reclutat per l'històric entrenadorel 2009 quan aquest entrenava els. Fernández va desenvolupar la seva trajectòria esportiva com a entrenador i desenvolupador de jugadors des de baix; primer, en despatxos secundaris dels Cavaliers. Més tard, assistint els-l'equip de la G League de Cleveland- i, més tard, dirigint directament l'equip.El 2016, ja amb molta experiència a les pistes, va fer el salt als, on va estar durant sis anys com a entrenador assistent. Allà va guanyar més rellevància, el respecte dels jugadors i diverses experiències que el van situar com un dels millors en el seu càrrec de tota la lliga. Aquesta temporada, el seu mentor Mike Brown el torna a fitxar per acompanyar-lo en l'aventura als Sacramento Kings.A nivell de seleccions, el badaloní va ser assistent a la sub-13 d'Espanya el 2013 i també va ser adjunt de Brown ambalsdel 2020. Després de picar pedra als diferents staffs, finalment li ha arribat l'oportunitat de dirigir una selecció com a entrenador principal. I no ho ha desaprofitat. Per ara, classificat per als, entre els vuit millors equips del torneig. I de retruc, també per als Jocs del 2024.

