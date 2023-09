​El Govern estudiarà «solucions estructurals» de cara a futurs temporals a les Terres de l'Ebre

Ajuts directes més ràpids

Las'ha reunit aquest dilluns amb els alcaldes de la comarca del Montsià, els pobles més afectats a lesper l 'últim episodi de pluges intenses . A banda de visitar la zona, elhan començat a avaluar els danys delsd'aquest diumenge i s'han compromès a agilitzar les ajudes al món local. A la trobada s'hi han desplaçat el conseller d'Interior,, i la consellera de Presidènciaque, també ha promèsper fer-hi front. Els episodis de pluges violentes i extremes s'han multiplicat en aquesta regió de l'Ebre amb tres episodis greus en els darrers cinc anys.L'anunci de mesures estructurals per part de la consellera de la, arriba com a resposta a la denúncia de l'alcalde d'd'ahir, on demanava un canvi de model. L'alcalde,va demanar un canvi de model que ajudi a evitar les afectacions i destrosses en futurs aiguats: "s, que es van desenvolupar de formaprou rigorosos", va denunciar Roig. Per ara, no s'ha desenvolupat si per definir les inversions i elements, que es promouran des de l'executiu, s'encarregarà una comissió d’experts, com demanava l'alcalde.El conseller Elena també ha assumit que en els pròxims any s aquest tipus d'aiguats es tornaran a repetir., ha afirmat el titular d'Interior que també ha destacat l'anticipació amb què s'ha gestionat l'emergència. D'una banda, es va activar l'activació del pla. Per l'altra, es va fer un enviament de missatges a la població a través del sistema d'alertes mòbils per part de Protecció Civil.Els alcaldes també han demanat canvis en els procediments quan han de demanar ajuts directes per a la reparació de danys, com passa amb els camins rurals. A Ulldecona, per exemple, no es van cobrar els ajuts de la barrancada de 2018, encara estan en tràmit els de 2022 i ara ja hauran de demanar una nova línia de subvencions perquè els danys seran copiosos als camins del terme municipal. La consellera Vilagrà ha inclòs aquesta qüestió entre els assumptes que no s'havien resolt bé en els temporals anteriors. "Ens hem posat a disposició per veure quines mesures podem fer perquè l'anterior vegada no va arribar l'ajut directe i cal trobar els mecanismes per poder-ho fer", ha assegurat.