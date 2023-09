Comença el setembre i, per tant, s'acosta la Diada 2023. L'11 de setembre, com cada any, es commemora la caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques durant la Guerra de Successió espanyola el 1714. Amb motiu d'aquesta data, Loteries de Catalunya celebrarà el sorteig de la Grossa de la Diada 2023.



Aquest any es comercialitzen 80.000 números, del 00000 al 79999, i un total de 35 sèries, 20 de les quals seran en format digital. El preu de cada bitllet és de 5 euros i ja es poden comprar als punts de venda habituals de la xarxa de Loteries de Catalunya, en format físic, i a la pàgina web oficial de la Grossa, en format digital.

Quin dia és el sorteig de la Grossa de la Diada?

El sorteig de la Grossa de la Diada 2023 se celebrarà l'11 de setembre, el mateix dia de la Diada. De moment, però, Loteries de Catalunya no ha concretat a quina hora es farà. Tot i això, cal recordar que l'any passat es va dur a terme a les 13.00 hores, de manera que és molt probable que aquest any se segueixi la mateixa dinàmica i sigui a la mateixa hora.



Premis del sorteig de la Grossa de la Diada 2023

La Grossa de la Diada 2023 repartirà milions d'euros. Els 80.000 números que s'han posat a la venda aquest any, distribuïts en 35 sèries, seran premiats de la següent manera:

Premi extraordinari: 2.000.000 euros per bitllet

2.000.000 euros per bitllet Primer premi: 50.000 euros per bitllet

50.000 euros per bitllet Segon premi: 20.000 euros per bitllet

20.000 euros per bitllet Tercer premi: 10.000 euros per bitllet​​

Com funciona el sorteig de la Grossa?

Per començar, el premi extraordinari, de 2.000.000 euros, s'obté quan les cinc xifres del bitllet coincideixen, en el mateix ordre, amb la primera extracció i les xifres del seu número de sèrie, de l'1 al 23, coincideixen, en el mateix ordre, amb les obtingudes a segona extracció. Pel que fa al primer premi, de 50.000 euros, es concedeix quan les cinc xifres del bitllet coincideixen, en el mateix ordre, amb la primera extracció; en aquest cas, també es premien totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com el número anterior i posterior. Respecte al segon premi, de 20.000 euros, s'atorga quan les cinc xifres del bitllet coincideixen, en el mateix ordre, amb la tercera extracció; en aquest cas, també es premien totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com el número anterior i el posterior, tret del reintegrament. Finalment, el tercer premi, de 10.000 euros, es guanya quan les cinc xifres del bitllet coincideixen, en el mateix ordre, amb la quarta extracció; en aquest cas, també es premiaran totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com el número anterior i el posterior, tret del reintegrament.

Anunci de la Grossa de la Diada 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Cal tenir en compte que els premis dins d'un mateix número guanyador. A més, només es rep el premi més alt en cas de múltiples coincidències. En canvi, si diverses xifres en ordre coincideixen amb les últimes xifres de diferents números extrets, es guanya la categoria més alta per aquestes coincidències en cada extracció. Així mateix, és important recordar que els premis caduquen al cap de la data del sorteig corresponent. Com ja és habitual, els actors catalans David Verdaguer, Marc Rodríguez i Irene Minovas protagonitzen la campanya publicitària de la Grossa de la Diada. Tot seguit, podeu veure un dels vídeos promocionals en què anuncien el sorteig.