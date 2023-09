D’uns trets, un veí a la presó i uns vedats.

Les ferides de l'agroassetjament

Agraïm la vostra col·laboració i ajuda a la difusió pic.twitter.com/MdlJBhl8yc — Rehabitem les ruralitats (@ruralitats) September 3, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Un grup de veïns dei dealha iniciat una recol·lecta de diners per pagar la defensa de l'home que va disparar contra un veí i dos mossos del Grup Especial d'Intervenció () en una masia de les Llosses el. En un comunicat, els veïns asseguren que l'acusat sempre ha sigut un "bon veí" i, tot i que diuen que no estan d'acord en "disparar a ningú", creuen que estava rebent "pressions i amenaces per marxar de casa seva". L'alcalde de les Llosses,, ha confirmat que l'home havia explicat als serveis socials del Ripollès que se sentia "vigilat" però que mai va denunciar-ho. L'home es troba en presó preventiva i se l'acusa de tres delictes de temptativa d'homicidi.Al comunicat, els veïns atribueixen la reacció de l'acusat a "l'estat de pànic que vivia" a la masia de les Lloberes. "vivint a les Lloberes on durant vint anys no havia generat cap problema", asseguren. L'home feia vint anys que vivia en aquesta masia en règim de masoveria i, segons ha confirmat l'alcalde de Les Llosses, en els darrers temps havia canviat de propietat.Des de l'asseguren que és un tema entre particulars i que no faran cap pas judicial. L'alcalde també que tenia constància que l'home havia explicat als serveis socials del Ripollès -que li feien un seguiment- que. Tot i això, mai va denunciar-ho. Quan es va atrinxerar i el van acabar detenint, els Mossos van assegurar a l'alcalde que no tenien constància que se sentís vigilat.[noticiadiari]6/36516[/noticia]Els veïns impulsors de la iniciativa han explicat que per ara ja han recaptat 4.500 dels 6.000 euros que s'havien proposat, que es destinaran per pagar la defensa de l'hom, que exerceix l'advocat. El també exdiputat de lava demanar-ne la llibertat provisional del detingut argumentant que se li havien aplicat mesures "desproporcionades" però la petició va ser rebutjada pel tribunal. De moment l'home segueix en presó provisional al Puig de les Basses, a Figueres.