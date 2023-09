Un detingut a Lleida amb 157 grams de cocaïna valorada en prop de 10.000 euros

Elsvan detenir divendres un home de 57 anys amb una peça deen roca i 300 euros en moneda fraccionada. Segons la policia, el valor de la droga comissada al mercat il·lícit podria ser deEls agents el van enxampar en un control preventiu de pas a la, al terme de Lleida. Els mossos van veure que, en detectar el dispositiu, format per agents de l', el vehicle va fer una forta frenada amb la intenció d'evitar el control. Quan es va aturar l'home, estava nerviós i llavors el van identificar i escorcollar fins que van trobar la droga amagada a la roba interior. El detingut va passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.La setmana passada la policia ja va desmantellar unmolt actiu de la demarcació des d'on es distribuïai cocaïna, principalment. La policia va detenir dijous passat un home de 39 anys com a suposat autor d'un delicte contra laen un bloc de pisos del carrer, a Alcarràs.Els agents van comprovar com al bloc hi anava molta gent que no hi vivia i entraven i en sortien amb pocs minuts de. Durant l'al domicili es va detenir al traficant i se li van intervenira,i diferents estris per manipular drogues.

