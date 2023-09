El PSC defensa una negociació sense focus en plena trobada entre Puigdemont i Díaz

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elassegura que la trobada de Yolanda Díaz amb Carles Puigdemont al Parlament Europeu "no compromet en res" el PSC. La portaveu del partit,, ha afirmat que el PSC "treballa més que explica" i que els resultats d'unes negociacions es coneixeran un cop estiguin fetes. Sobre si el PSC mantindrà contactes directes amb Puigdemont, ha respost que, afegint que com a demòcrates, respecten els tempos i "ara és el torn de Feijóo d'anar a la investidura", ha dit. "Cal ser molten unes negociacions", ha dit la portaveu socialista.Després de repetir que la Constitució i el diàleg han de ser el marc de tota negociació, la portaveu socialista ha assenyalat que "no serà el PSC el que digui si l'està o no dins de la Constitució. Seran els juristes els qui ho diguin". Sobre si Puigdemont és vist pel PSC com un interlocutor, la portaveu s'ha remès al que ha dit abans: "Seguirem treballant més i explicant menys. No ens atrevirem a dir quina ha de ser la millor estratègia política". Ha recordat els resultats de les, que han deixat clar que una majoria vol quesigui el president del govern espanyol.Precisament aquest dilluns Pedro Sánchez, en un acte a Madrid, ha afirmat que la "convivència territorial" serà un dels eixos de la nova legislatura i ha defensat la necessitat de "tornar a la política" per superar la "fractura" amb Catalunya. Demà, a Brussel·les, Carles Puigdemont farà una conferència en la qual desenvoluparà les condicions de Junts per investir el líder socialista. Una intervenció en la qual, segons diverses fonts del partit, elevarà el llistó.A una pregunta sobre l'anunci del presidentd'assistir a la manifestació de la propera Diada, el PSC ha expressat que "respecta" la decisió i que el partit assistirà a tots els actes institucionals de la Diada. Sobre la iniciativa presentada pel lehendakari Iñigo Urkullu sobre una convenció constitucional, ha afirmat que "respecten" totes les propostes que siguin constructives i estiguin dins de la Constitució. "La llei i el diàleg són els dos eixos en què ens hem de moure", ha afegit.Ha informat que el proper dijous el govern alternatiu del PSC es reunirà a Vielha per analitzar el compliment de l'. Sobre la voluntat de Pere Aragonès de parlar amb els partits de cara als pressupostos del 2024, Tortolero ha destacat que primer cal fer un seguiment del acords dels comptes d'aquest any.