Woody Allen, sobre el cas Rubiales: «Va ser només un petó a una amiga»

El casha traspassat les fronteres de l'amb pronunciaments d'òrgans internacionals com la, la, o fins i tot les. Però setmanes després de l'escena vergonyosa protagonitzada pel president suspès de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), encara arriben les reaccions, ara des del món del cinema.Ha estat el cineastaqui ha fet unes polèmiques declaracions en una entrevista a El Mundo en què ha assegurat que "no l'estava, només era uni era una". "És difícil d'entendre que algú pugui perdre la feina i ser penalitzat per fer un petó a algú", ha assegurat en la mateixa conversa."No es van amagar, no li va fer un petó en unfosc", continua el director, que es pregunta què hi ha de dolent en els fets. Ara bé, per si de cas, es cobreix les esquenes i considera que "si va sero massa", Rubiales hauria de disculpar-se. "Però tampoc ha matat a ningú ni ha cremat un col·legi", conclou.Cal recordar que Rubiales no podrà exercir com a president de la RFEF després de la suspensió de la. En paral·lel, l'intent del govern espanyol per cessar-lo de manera immediata no ha avançat després que el Tribunalconsiderés que la infracció era "greu" i no "molt greu".

Altres notícies que et poden interessar