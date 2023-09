Contracten una avioneta per revelar el sexe del nadó i la festa acaba en tragèdia

🇲🇽 | TRAGEDIA: Avioneta que participó en revelación de sexo de un bebé se estrelló; el piloto falleció.



Lo que era el momento más feliz para esta pareja y su familia, al dar a conocer el sexo de su bebé, se convirtió en una tragedia.



La avioneta arrojaría el polvo de color que… pic.twitter.com/6FVkO69u2g — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 3, 2023

🇲🇽 | Nuevas imágenes del momento dónde una avioneta se desploma durante la revelación de sexo de un bebé en México, causando la muerte del piloto. pic.twitter.com/Klk1fNR0hd — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 3, 2023

🇲🇽 | El piloto ha sido identificado como Luis Ángel, de 32 años. Se indicó que se encontraba en estado grave y fue trasladado al hospital local donde falleció momentos después. pic.twitter.com/prq8MWLr4I — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 3, 2023

Lesper revelar el, també conegudes com aals—d'on són originàries—, s'han posat de moda arreu del món. Els últims mesos circulen a les xarxes diferents maneres de celebrar aquesta mena d'esdeveniments. Des d'obrir una capsa plena de globus o encetar un pastís fins a llançar canons de fum o de confeti, gairebé sempre amb els colors rosa o blau com a protagonistes. Ara bé, hi ha parelles que s'animen a arriscar-se més, com ara dos joves deque aquest cap de setmana han celebrat el gender reveal de la criatura que esperen.La parella mexicana va organitzar aquest dissabte la festa en una finca de, a, acompanyada d'amics i familiars. Com que volien que fos diferent i especial, per revelar el sexe de l'infant van decidir contractar una, model Piper Pa-25, que trauria fum rosa, en cas que fos una nena, o fum blau, en cas que fos un nen. Tot plegat, però, no va acabar de sortir bé.En undifós a les xarxes socials, es pot observar com la parella, al centre de la finca, s'abraça i celebra que tindran una nena després de descobrir que l'avioneta ha tret. Entre l'emoció i el soroll, però, el que no veuen els dos joves ni la majoria dels assistents és que al cap d'uns segonsL'accident, com s'aprecia al vídeo, és fruit d'unde l'avioneta. L'ala esquerra es vincla, el pilot no pot canviar la trajectòria del vehicle i en perd el control. Com a conseqüència, el pilot, un home de 32 anys, va resultari va ser atès al moment per la. Finalment, però, va ser traslladat a l', onper, segons han informat els mitjans locals.

