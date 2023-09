Neymar recorda l'etapa amb Messi al PSG: «Vam viure un infern»

Que l'aventura dealno va anar de la millor manera possible no és cap secret. L'argentí no va poder aconseguir la pretesamalgrat formar part d'un dels projectes econòmics més grans del futbol mundial, i la seva sortida es va produir amb mala maror idels aficionats parisencs.Ara, però, per si en queda algun dubta, el seu excompany Neymar ha repassat els últims dos anys ai ha deixat prou clar com va ser de complicada la situació: "Vam viure un infern, tant ell com jo", ha assegurat en una entrevista al mitjà brasiler Globo. "Estic trist per Messi perquè va viure les dues cares de la moneda", ha dit Neymar, en referència a "tocar el cel" amb la victòria mundialista amb l'en contraposició a la situació a París.El davanter també ha lamentat que es tractés "injustament" a Messi des de la capital francesa i se l'acusés de no donar-ho tot per a l'equip. "Qui el coneix sap que és una persona quemolt, que mai dona res per perdut i que quan perd,", ha afirmat el brasiler en defensa del seu amic.Ara, els camins del brasiler i de l'argentí es tornen a separar. La seva amistat es va forjar en els anys ali Neymar mai s'havia amagat sobre la motivació que significava un retrobament més enllà de la capital catalana. "Ens vam ajuntar un altre cop per a fer història i no ho vam aconseguir", ha lamentat. El brasiler, encara lesionat, ha sonat per tornar al club blaugrana però finalment militarà a la lliga d'

Altres notícies que et poden interessar