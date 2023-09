La norma d'or per evitar problemes a l'aeroport: «Et podrien inculpar»

"Mai s'ha de tocar una maleta abans d'un control"

Aquest estiu el nombre deque han marxat dea l'estranger ha tornat als nivells de prepandèmia. Per tant, el nombre de viatges en, tot i l' encariment dels preus , també ha augmentat. Elssón un dels llocs on més incidències es poden tenir durant un: des de canvis en lade l'equipatge a perdre la maleta passant pel sever. En aquest sentit, hi ha una sèrie de consells sobre què cal evitar fer a l'aeroport per no tenirLa, especialitzada en viatges,ha compartit l'enganxada que va tenir en un dels seus darrers vols. "Acabo d'aprendre una lliçó que tingueu en compte. Estàvem passant el control de seguretat. Hi havia una maleta allí al mig. Li he dit a l'agent, «hi ha una maleta» i per comprovar de qui era l'he aixecat", ha relatat la creadora de continguts.A partir d'aquí, va començar l'embolic. Lva preguntar si algú havia tocat l'equipatge i una de les passatgeres va assenyalar a la tiktoker. Tot i intentar excusar-se, les seves empremtes ja estaven registrades:, va justificar-se la influenciadora. En aquell moment, però, va arribar la propietària de la maleta i l'incident es va tancar.Els responsables de seguretat van advertir-la que nque no sigui teva: "Mai has de tocar equipatge de tercers, sobretot abans de passar el control. No saps què pot haver-hi dins". La catalana també ha alertat que, en cas que hi trobessin algun, podrien haver-la incriminat, perquè les seves empremtes van quedar-hi registrades.

