El nou curs escolar arrencarà amb 1.190 docents més i 20.000 alumnes menys

Més diners per lluitar conta la segregació

Pendent dels pressupostos per atendre els sindicats Malgrat el relatiu optimisme expressat pel Departament, els sindicats no en tenen prou i USTEC -concentrat a la porta de la conselleria- manté la vaga pel primer dia de curs. Simó ha refermat el compromís de revertir les retallades del 2010, que han afectat la qualitat educativa i els drets dels docents. La consellera ha reiterat la voluntat de parlar-ne a la mesa sectorial i les comissions bilateral. "Compartim els objectius de millora de qualitat del sistema", ha afirmat, i ha reiterat que per donar resposta a les demandes dels sindicats necessita tenir els escenaris pressupostaris concretats, per tenir "una mirada global". Aquest dimarts a la tarda hi ha una nova reunió prevista.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elcomença aquest dimecres i ho farà amb el conflicte entre el Govern i els sindicats enquistat malgrat el canvi al capdavant del, amb l'arriada d'per agafar el relleu de Josep Gonzàlez Cambray, i la inversió en nou professorat. Aquest dilluns, la cúpula de la conselleria ha fet la tradicional roda de premsa de presentació del nou curs, que començarà amb una nova xifra rècord de docents: n'hi haurà 81.335,que el curs anterior. Alhora, la xifra de matriculacions manté la tendència a la baixa, ambmenys a Infantil i Primària. En total, en tot el sistema educatiu, hi ha més 1.600.000 alumnes matriculats, segons dades oficials encara sense consolidar,. "El nou curs comença amb més recursos i docents que mai", ha remarcat Simó, que s'ha mostrat "relativament" satisfeta.L'increment de personal docent suposa una", tal com ha insistit la consellera. D'aquests 1.190 nous docents -190 mestres i 1.000 professors- es distribueixen majoritàriament a la Formació Professional (698), també se'n destinen a l'escola inclusiva (297) i per a necessitats d'escolarització (145). Així mateix, el Departament també ha anunciat una estabilització "històrica" del personal educatiu: s'estabilitzen 27.097 funcionaris amb concurs de mèrits (12.859) i amb un concurs extraordinari d'oposicions (14.238). Alhora, també hi haurà un increment de 468 dotacions de personal PAS i PAE, dels quals 338 formaran part de la plantilla estructural. Simó ha refermat el seu compromís en revertir les retallades, sobretot les que afecten al personal docent. ", ha insistit.Tot plegat, en un context de 8.440 alumnes menys al sistema educatiu. El descens es veu especialment a Infantil i Primària, amb 20.000 alumnes menys. Posant el focus en Infantil 3 i 1r d'ESO, dos cursos rellevants en aquest sentit, es pot veure el descens en matriculacions. A I-3, continua la tendència a la baixa des del curs 2011-2012, amb 57.923 alumnes matriculats, la xifra més baixa des del curs 2006-2007. Simó ha detallat que els infants nascuts durant la Covid s'incorporen ara a I-3. "Lluny del cofoisme, arriben a una escola més reforçada", ha dit. A 1r d'ESO, el nombre de matriculats és de 81.576, també menys que els últims cursos.Pel que fa a ràtios, Educació ha celebrat queSegons dades oficials, un 86% dels grups d'I3 i un 70% dels grups d'I4 tindran 20 alumnes o menys per aula. A I3, la ràdio mitjana a Catalunya per al proper curs serà de 18,12 alumnes per aula. Això, ha ressaltat Simó, contribueix a millorar la qualitat educativa. On sí que augmenten les matriculacions és en l'etapa de 0-3 anys. En el segon any de la gratuïtat de l'Infantil 2, ha augmentat un 8,4% el nombre de matrícules. A les llars d'infants públiques, l'increment va ser del 10,79% i a les privades, la matriculació va augmentar un 4%. Tot i la disminució d'un 2,1 de població sobre dades de padró, la taxa d'escolarització va augmentar 3,1 punts.La lluita contra laés una de les prioritats del Govern i per això el Govern ha incrementat la inversió per a l'alumnat vulnerable. S'hi destinaran 80 milions d'euros, el doble respecte el curs anteriors. També s'ha incrementat la detecció d'alumnat amb necessitats educatives especials per necessitats socioeconòmiques, que ha passat del 18,14% del curs passat a un 24,08% en aquest curs que comença. En total, prop de 27.000 alumnes, 6.000 més que l'any passat. També es destinaran 25 milions d'euros per reforçar l'escola inclusiva, que comptarà amb 355 nous professionals."Hem passat de ser un dels països amb més segregació de la Unió Europea a fer polítiques eficaces que ens portaran, si res no canvia, a erradicar-la en molt pocs cursos. Anem en la bona direcció", ha dit Simó. Per primera vegada, Educació i els ajuntaments compartiran les dades d'abandonament escolar dels alumnes per facilitar el seguiment i la lluita contra l'abandonament escolar prematur.La consellera ha avançat que els propers resultats de lesque es faran públics properament. Després d'unes notes dolentes en la darrera entrega, especialment en matemàtiques i comprensió lectora, Simó ha anunciat que es convocarà els mitjans per detallar les noves mesures per fer front a aquesta situació. Malgrat les preguntes dels periodistes, la consellera no ha avançat quins canvis hi haurà per revertir aquesta situació.