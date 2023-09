Diversos ferits en un incendi en un pis a prop de l'Avinguda Paral·lel de Barcelona

Mostra el teu compromís amb Nació.

Incendi amb ferits a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. Els Bombers de Barcelona han extingit un foc al segon pis del número 89 del carrer Nou de la Rambla de la ciutat. Arran de les flames hi ha diversos ferits, però encara no hi ha confirmació del nombre ni de l'estat en què es troben, segons informa Europa Press.El cos ha rebut l'avís a les 9:08 del matí. Fins a l'edifici afectat s'hi han desplaçat sis dotacions terrestres del grup d'emergències. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també s'hi han desplaçat amb diversos efectius. Per ara es desconeix la causa de l'incendi