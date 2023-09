bueno por un momento se me ha pasado por la cabeza k me iba a tener k poner a bucear dentro de este espacio de 5 metros cuadrados pic.twitter.com/c4Mqu5NyV8 — lorena (@notlorenna) September 3, 2023

Laha castigat fort tot l'Estat aquest diumenge, però els llocs més afectats han estat, sobretot, les Terres de l'Ebre . Tant és així, queva haver d'enviar diumenge al migdia una alerta a tots els telèfons mòbils de la població madrilenya per demanar-los precaució i que no sortissin de casa. Malgrat que s'esperaven batre rècords de precipitacions durant la tarda, tal com va indicar l'alcalde de la capital de l'Estat, José Luís Martínez Almeida , no va ser fins cap al vespre quan es van començar a viure les pluges més intenses. Uns dels episodis amb més ressò, però, han estat lesalde Madrid.Més concretament, un delsde laes va inundar parcialment a causa de les precipitacions intenses que han sacsejat la ciutat. En un vídeo difós a Twitter i que es va fer viral immediatament, es pot veure com unacau de manera intensa cap al vagó, que es comença a. "Per un moment m'ha passat pel cap que hauria de començar a bussejar dins d'aquest espai de cinc metres quadrats", deia l'autora del tuit.Per aquest motiu, unes quantess'han vist afectades i s'han hagut de tancar. Ara bé, no només hi ha hagut incidents al metro, sinó que també s'han interromput els. A més a més, diversesencara es mantenen tallades, com ara les d'accés a la capital de l'Estat, i certs carrers principals també han patit inundacions.Malgrat tot, l'ha retirat aquest dilluns al matí les alertes vermelles i taronges actives al. Per tant, la situació passa aper pluges i vents a Madrid, Toledo, Àvila, el litoral català, Lleida, el País Valencià i les Balears.