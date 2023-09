Catalunya registra l'agost amb menys persones en atur des del 2008

Millor dada d'agost des del 2008, tot i l'increment d'aturats

Augment en totes les demarcacions

L'atur també puja al conjunt de l'Estat

va registrar un increment de l'registrat a l’agost per segon mes consecutiu, amb 338.872 desocupats, xifra que representa un augment de 7.516 persones que busquen feina en relació amb el juliol (+2,27%), segons les dades publicades pel. Tot i aquest augment, el nombre de total de desocupats és el més baix en aquest mes des del 2008, mentre que si es compara amb l'agost de fa un any, suposen 12.073 aturats menys, un 3,44% menys.Pel que fa a l'ocupació, s'ha frenat un 1,61%, amb 60.318 afiliats menys, fins als 3.369.395, tot i que si es compara amb un any enrere són 100.636 més (+2,80%), segons el. Durant l’agost,ha estat la comunitat autònoma de tot l’on ha crescut més el nombre de persones sense feina en xifres absolutes en comparació amb el mes anterior. L’any passat el mercat laboral també va notar un creixement d’aturats en termes mensuals (+9.554).Pel que fa a l’afiliació, ha baixat després de sis mesos consecutius a l’alça. El nombre d’empleats que cotitzen a laencadenava pujades des de principis d’any, però durant l’agost ha trencat aquesta tendència a l’alça i s’ha baixat lleugerament del llindar dels 3,7 milions de cotitzants. D’altra banda, durant el vuitè mes de l’any s’ha registrat un descens del total d’autònoms, que ha passat a ser 558.643, gairebé 2.000 menys que fa un mes (-1.995).D'aquesta manera, l'agost confirma el trencament de la dinàmica de reducció de l'atur, que fins al juny va sumar cinc mesos consecutius de descensos mensuals. Al juliol, el nombre d'aturats va repuntar un 0,5%, fins als 331.356 i ara aquest creixement s'ha accentuat un 2,27% més, fins als 338.872. Percentualment, no pujava tant des de l'agost de l'any passat (+2,8%). No obstant això, els 338.872 aturats suposen el millor registre en aquest mes des del 2008. En termes anuals, si es compara amb l'agost del 2022, la xifra de desocupats retrocedeix un 3,44% (-12.073) i continua caient de forma consecutiva des de l'abril del 2021.Per sectors, dels 338.872 aturats, 5.290 (-87) són de l'àmbit de l'agricultura, 37.463 (+770) de la indústria, 26.327 (+538) de la construcció i 245.627 (+7.002) del sector serveis. A més, 24.165 (-707) persones no tenien una ocupació anterior. Per tant, la xifra de desocupats puja en tots els sectors, excepte en l'agricultura. Per sexes, hi ha un total de 142.309 homes i 196.563 dones que busquen feina a Catalunya, és a dir, 3.160 i 4.356 persones més, respectivament.D'altra banda, els menors de 25 anys registrats a les llistes de l'atur han sumat 18.942 desocupats (+458), dels quals 10.104 són homes i 8.838 són dones. Els 319.930 aturats restants formen part de la resta de franges d'edat. El nombre d'aturats estrangers a Catalunya es manté respecte al juliol i només suma 10 persones més, fins a les 63.571, mentre que si es compara amb l'agost del 2022 són 940 menys (-1,46%). Del total, 15.846 són originaris de països comunitaris i 47.725 extracomunitaris.Per demarcacions, l'atur registrat ha augmentat a l'agost en totes les demarcacions. A Barcelona, amb 253.028 persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya, ha pujat un 2,2% en comparació al juliol, però ha caigut un 2,03% en comparació al mateix mes de l'any passat.A les comarques de Girona, l'atur ha registrat 29.832 ocupats, un 2,52% mensual més, però un 7,36% anual menys; a les de Lleida ha augmentat un 2,5%, fins als 16.724 desocupats, però representa un 10,04% menys que fa un any. Per últim, a les comarques de Tarragona, s'ha registrat un increment mensual del 2,46%, fins als 39.288 aturats, un 6,2% menys que l'agost del 2022.Durant el mes passat, es van signar 167.600 contractes, xifra que suposa un descens del 31,55% en comparació al juliol (-77.250) i del 19,4% si es compara amb l'agost del 2022, amb 40.322 menys. Del total, 69.528 eren indefinits i 98.072 temporals. També destaca el descens de la contractació al conjunt de l'Estat, que en termes percentuals ha retrocedit un 23,9% mensual i un 15,2% anual, fins als 1.088.831 contractes.Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats ha augmentat un 0,93% mensual (+24.826), fins als 2.702.700 desocupats, mentre que si es compara amb l'agost del 2022 la xifra ha baixat un 7,6%, amb 221.540 persones menys en recerca de feina. Segons el Ministeri de Treball, aquest increment és inferior als produïts des del 2016 i es troba molt per sota de la mitjana històrica. En aquest sentit, recorda que la xifra de desocupats és la més baixa en aquest mes des del 2008 i subratlla que des de fa 25 anys l'atur puja a l'agost "pels cicles estacionals del model productiu".