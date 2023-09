Cau un meteor a Turquia que tenyeix el cel de verd i blau

Per què la llum era de color verd?

Impressionant caiguda d'unal sud deAquest passat dissabte a les vuit del vespre un bòlid va il·luminar elnocturn dedavant l'astorament dels ciutadans, que van captar l'instant en directe, però també a través de múltiples vídeos que s'han fet virals a les xarxes.Des de casaments a càmeres de seguretat. La caiguda del meteor va poder-se veure en l'àmbit de les províncies d'que, arran de la lluminositat, van tornar a sentir-se com si fossin de dia durant uns instants. Una de lesha estat el d'unen un parc mentre de fons el cel es tenyeix de verd. Segons diferents mitjans, el meteor va il·luminar-se de verd, a blau i fins i tot a taronja.Tot i la gran sensació que va causar a lesles autoritats encara no s'han pronunciat sobre la caiguda del bòlid. Un dels motius de la viralitat del fenomen va ser la llum verda que va projectar al cel durant uns instants, una. El motiu d'aquest color està relacionat amb lade l'astre amb l'aire. Segons els experts, va ser provocat per l'efecte de l'emissió de llum persistent generat per una gran quantitat d'energia.

