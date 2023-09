Tomeu Penya desmenteix la seva mort: «Estic menjant una ensaïmada»

no ha mort. Un compte deque es feia passar per la seva productora, amb el disseny i la web oficials per simular que era real, ha compartit aquest dilluns la notícia que el cantautor havia perdut la vida als 74 anys. El compte real ha hagut de desmentir els fets davant el rebombori generat i l'artista s'ha limitat a dir "Estic bé".Minuts més tard, Penya ha aparegut a RAC1 i Catalunya Ràdio per explicar com s'ha produït tot plegat: "Estava esmorzant uni una". De cop, ha relatat, ha començat a rebre trucades de gent diversa per informar-se del seu estat de salut. "No m'he enfadat perquè tinc", ha dit entre riures.Tot plegat es tracta d'un compte fals creat pel periodista italià, conegut per escriure diverses fake news. El 2022, per exemple, ja va inventar-se la mort del papa, un decés que es va produir de manera real a finals d'any.

