Roben un rellotge de luxe a Carlos Sainz... i persegueix els lladres per Milà

va tenir un cap de setmana complicat. El pilot deva fer podi al Gran Premi d'i va ser ovacionat pels tifosi. La seva defensa davant elsi el seu prop company d'equip li van valer el premi de pilot del dia, però el que no sabia l'espanyol és que hauria de córrer una segona carrera quan ja havia abandonat el circuit deI és que Sainz sortia d'un hotel del centre dedesprés de la carrera quan tres persones el van abordar i van robar-li unque, segons expliquen alguns mitjans, podria estar valorat en 500.000 euros. El de Ferrari, però, no va tirar la tovallola i es va posar a perseguir els lladres pels carrers de la ciutat italiana.A la persecució, a peu, s'hi van unir diferentsque van reconèixer el pilot de Ferrari i que van decidir a ajudar-lo. Finalment, una patrulla de policia va atrapar els, Sainz va recuperar el rellotge i va dirigir-se a la comissaria de la ciutat a presentar la corresponentEs produeix la casualitat que el maig de l'any passat el ja expilot Sebastian Vettel també va patir un robatori a Barcelona . Després del, uns lladres van robar-li una motxilla de dins del seu cotxe i el quatre vegades campió del món va perseguir-los pels carrers de la capital catalana en patinet. Finalment, com que els AirPods que hi havia dins tenien GPS, els va trobar dins un gerro i no es va trobar rastre dels lladres.

