Inici del curs polític i primera entrevista concedida pel president de la Generalitat,, per fixar rumb davant dels esdeveniments de la tardor, marcada per les negociacions de lade. Al plató d'Els Matins de TV3, Aragonès ha defensat que el conjunt de les forces independentistes es coordinin per fer viable unaque posi el comptador a zero de les relacions amb l'. Pel president català, en aquesta amnistia hi ha d'": "Si ha de cobrir totes les persones represaliades, hi ha de ser". "", ha reblat.Aragonès ha insistit que, en les converses per revalidar el suport a Sánchez, la prioritat d'és defensar la via de l'amnistia, avançar en l' com plantejava Oriol Junqueras aquest cap de setmana - i satisfer el "benestar" dels catalans amb l'abordatge deli les inversions en. Sobre la carpeta de la desjudicialització, el president de la Generalitat ha recordat que l'amnistia engloba "fets" i, per tant, ha descartat que se'n pugui beneficiar, expresidenta del Parlament: "L’amnistia no inclou persones, inclou fets. I els fets [del cas Borràs] no hi tenen res a veure".Entre els missatges centrals d'Aragonès hi ha hagut una crida aper fer que la "" per a la investidura del líder delsigui "", per bé que, fins ara, ERC i el partit de Puigdemont no han treballat conjuntament. Així es va observar en els acords per constituir ladel. De fet, el president català ha admès que no coneix el contingut de la conferència que Puigdemont pronunciarà aquest dimarts a Brussel·les . Entén, això sí, que perseguirà el mateix "" que planteja ERC. Aragonès ha celebrat que Junts s’hagi "apuntat" a la via de la negociació després d’una legislatura en què els republicans han "forçat l’Estat en solitari", per exemple, amb la concessió delsi la derogació delSobre la convocatòria de l', el dirigent republicà ha confirmat que aquest any participarà en la manifestació de lapromoguda per l’. "", ha dit. Aragonès ha justificat la seva posició per la voluntat de l’ANC d’enfocar "" en un context de negociació amb la. "L’escenari és diferent", ha insistit.