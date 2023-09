El Barça dels Joãos derrota l'Osasuna

Mostra el teu compromís amb Nació.

Eldelss'ha endut la victòria ali se n'anirà a l'aturada de seleccions amb 10 punts dels 12 possibles. Després d'un mercat d'infart, i ja amb la plantilla tancada amb, el Barça ha reprès la Lliga amb un partit al complicat camp de l'i malgrat no poder imposar-se amb claredat en el joc, sí que ho ha fet al marcador -patint fins al final- amb gols dede penal. L'Osasuna ha acabat el partit amb deu jugadors.ha tornat a confiar en el jovemalgrat que Raphinha ja ha tornat de la sanció i podia recuperar la titularitat. El partit ha començat de manera trepidant, amb una ocasió clara deque ha acabat al pal. Al cap d'uns minuts, Lamine in'han tingut una altra gràcies a un bon canvi de joc d'. El Barça ha tingut el control del partit els primers minuts, amb alguna aproximació, però sense ocasions clares de gol i ha costat obrir la llauna.De fet, abans de la mitja hora, l'Osasuna ha estat a prop del gol amb una remada que ha obligata evitar el gol i enviar la pilota a córner. El porter alemany ha hagut de salvar l'equip un altre cop, després d'un error de posició de. Malgrat tenir la pilota, als blaugrana els ha faltat precisió en l'últim terç de camp, a l'hora de rematar. El gol no ha arribat fins a l'últim minut de la primera part, i ha estat obra deamb el cap després d'un córner ben centrat per Gundogan.La segona part ha arrencat amb imprecisions de, que malgrat el gol de la setmana passada no acaba de trobar el seu millor nivell, i un ensurt de, que s'ha fet sang a la zona del clatell i l'orella i han hagut d'entrar les assistències mèdiques. 48 hores després d'arribar, i amb un sol entrenament a les cames, ha debutat Cancelo per substituiral lateral dret. També ha entratper substituir Lamine, després d'un partit amb poca presència. El Barça, però, ha continuat sense imposar el seu joc.Lewandowski n'ha tingut una de clara després d'una gran passada de Cancelo, però l'ha aturat el porter de l'Osasuna i després el linier ha marcat fora de joc del nou lateral dret del Barça. Els navarresos també ha tingut les seves ocasions, i a la mitja hora de la segona partha fet un gol que s'estava mastegant i davant d'una defensa poc agressiva. João Félix ha entrat al terreny de joc just després de l'empat, en substitució de Romeu.L'Osasuna ho ha continuat intentant, però ha estat en una ocasió aïllada del Barça que Lewandowski. Després de revisar-ho al VAR, l'àrbitre ha tret vermella al defensa de l'Osasuna enmig de la indignació del Sadar. El davanter polonès del Barçaquan faltaven quatre minuts més l'afegit pel final del partit. Malgrat el gol, l'Osasuna no s'ha arronsat i ha tingut un parell d'ocasions que han acabat a córner.L'àrbitre ha afegit 10 minuts -l'incident de Gavi, els gols, els canvis i el VAR- i durant aquest temps ha debutat, també, el nou central blaugrana. El Barça ha acabat patint, però els tres punts se'n van cap a Barcelona.