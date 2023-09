La vintena edició de l'Acústica consolida el relleu generacional d'artistes i públic

Relleu generacional

La vintena edició de l'ha igualat les xifres d'assistència de l'any passat arribant als 120.000 espectadors. Ho ha fet amb una programació de quatre dies que ha tornat a apostar per la música en català amb un 95% d'artistes del país i que ha "consolidat el relleu generacional" amb una "nova generació d'artistes catalans que arrosseguen un nou públic".El director de l'Acústica,, considera un "èxit absolut" la xifra de públic d'aquesta "edició de celebració" de l'Acústica que, segons diu, "mira cap al futur". Pascual té clar que, de cara a pròximes edicions, caldrà "posar sobre una balança cap on vol anar el festival" que ara no té capacitat d'assumir més públic.La novetat d'aquesta edició de l'Acústica ha estat la col·locació de càmeres d'aforament a l'escenari principal, per tancar la Rambla en arribar als 10.640 espectadors. "Quan hem arribat a l'aforament permès, hem tingut la capacitat que l'escenari quedi només amb aquell aforament", detalla Xavier Pascual, que afegeix que aquesta opció ha estat "clau per mantenir l'escenari principal a la Rambla i garantir la seguretat dels assistents".Els concerts dei la part final del dehan omplert aquest escenari principal ubicat al centre de Figueres. Això significa que una part de públic no ha pogut accedir al concert, però l'organització ja ho tenia previst. "S'ha intentat redistribuir els caps de cartell entre els diferents escenaris del festival perquè no tothom volgués anar al mateix espai i evitar així problemes de seguretat", detalla el director de l'Acústica.Les propostes del nou pop urbà català de grups com The Tyets, Figa Flawas, Julieta, Mushkaa, Lal'Ba, Triquell o Queralt Lahoz són les que més públic han arrossegat, juntament amb els concerts d'artistes com Stay Homas, La Casa Azul o Socunbohemio. L'organització considera que "l'aposta per nous talents del panorama català ha fet que el festival lluny d'atraure un públic més adult,. "No volem mostrar-nos com un festival que viu de la nostàlgia, sinó un que mira al futur", afirma el director.El públic intergeneracional i familiar també ha pogut gaudir de propostes variades com Los Niños Jesús de Jordi Évole, Buhos, l'Orquestra Di-Versiones i de les actuacions de l'Acustiqueta protagonitzades per El Pot Petit o Ambauka. Menció a part mereix l'espectacle especial '20 anys Acústica', que ha liderat Tortell Poltrona i que ha comptat amb cantants com Albert Pla, Quimi Portet, Joan Garriga, Raül Refree o Judit Neddermann, que han fet un repàs del cançoner d'aquests artistes que formen part de la història musical de Catalunya, però també del festival.El festival Acústica es va inaugurar dijous passat amb dos passis amb les entrades exhaurides d''Eufòria en Concert' al Teatre Municipal el Jardí amb la presència de Jim, la guanyadora del talent show, i dels quatre finalistes Tomàs, Sofia, Alèxia i Carla.Des d'aleshores i fins aquest diumenge al vespre, han passat per Figueres els grups més populars de l'escena musical catalana actual com The Tyets, La Casa Azul, Stay Homas, Miki Núñez, Buhos i els madrilenys La La Love You. També hi han actuat artistes emergents com Julieta, Figa Flawas, Mushkaa, Queralt Lahoz, Maria Escarmiento, Lal'Ba, Al·lèrgiques al Pol·len, Serial Killerz o Socunbohemio. Com sol ser habitual, l'Acústica també ha comptat amb el talent local de propostes com Cala Vento, Corada, Penélope o Ernest Plana.L'oficina figuerenca, organitzadora de l'Acústica de Figueres, considera l'Acústica 2023 com "una de les edicions més emocionants i estimulants de la seva història". Segons l'organització, "les xifres d'assistència avalen aquest model de festival gratuït que aposta per reunir els grups emergents i els grups consolidats de casa amb més èxit de la temporada". L'Acústica ha tornat a tancar la temporada de festivals d'estiu a la demarcació de Girona.