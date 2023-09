Veïnes d’Alcanar afectades per l'aiguat: «Vam avisar que el barranc es tornaria a desbordar i no ens van escoltar»

veïna, Emma Sancho, també assenyala la fesomia del barranc de Sant Jaume. Explica que des de les 6 h que ha escoltat l’impacte de la pluja i el so de la tempesta “amb el temor que arribés a passar el mateix que el 2021”.



Al Racó del Port, la seva propietària relata que aquesta matinada ha passat més por que fa dos anys, precisament pel neguit que no es repetissin uns desperfectes que en aquell moment van dur-la a haver de tancar el restaurant quasi sis mesos. "Per sort no ha estat tant important com l'altra vegada, i hi ha hagut molts veïns que m'han vingut a ajudar", afegeix, expectant a l'avaluació dels danys que preveu fer els propers dies. Una altra, també assenyala la fesomia del barranc de Sant Jaume. Explica que des de les 6 h que ha escoltat l'impacte de la pluja i el so de la tempesta "amb el temor que arribés a passar el mateix que el 2021".

En un altre restaurant, La Marinada, la seva propietària lamenta que “és habitual” que se li ompli el local d’aigua quan plou fort. Cinta Fibla diu que “sembla que cada cop que acaba l’estiu toqui assumir inundacions i netejar”, si bé precisa que “ni de bon tros” l’afectació ha arribat als nivells del 2021.



es lamenten aquest diumenge dels desperfectes causats per l’últim episodi de pluges intenses. Asseguren que un dels principals motius de les inundacions rau en la fesomia del, “on es generen diversos taps” per l’acumulació de branques quan hi ha pluges torrencials i per l’estretor dels punts de desaiguat. La propietària del, ressalta a l’ACN que, després de les inundacions de fa dos anys, “molts veïns” van avisar els enginyers que el mur de formigó que es va construir “no deixaria sortir l’aigua”. “Però no ens van escoltar, i avui els veïns més propers al barranc hem tornat a prendre mal”, lamenta.Aquesta restauradora assegura que abans de la construcció del mur actual “mai havia patit inundacions al local, en quasi 47 anys d'història”. “Nosaltres no som enginyers ni tècnics, però ja vam veure que allò no era correcte”, insisteix, tot apuntant que el mur bloqueja l’aigua provoca el desbordament. Sancho assegura que “si hi hagués una bona sortida, avui no hauria passat res” i insta les administracions a “buscar solucions” per canalitzar l’aigua fins el mar.