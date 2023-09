La Guàrdia Civil adverteix que el cas Negreira pot comportar conseqüències internacionals pel Barça

Laha enllestit l'informe encarregat pel jutjat que investiga eli ha conclòs que elsper justificar els serveis de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA),, són "" i que l'arbitratge no va ser imparcial mentre aquest va ocupar el seu càrrec. A més, segons una nova informació avançada per El Mundo, la Guàrdia Civil creu que aquesta qüestió pot tenir "conseqüències esportives i extraesportives a nivell nacional i internacional" pel Barça.L'informe apunta, en aquest sentit, que el cas podria comportar una "pèrdua de credibilitat en la neteja de l'esport rei a Espanya". L'Institut Armat acusa l'exnúmero dos dels àrbitres de treure en metàl·lic els diners que cobrava del Barça en quantitats inferiors als 3.000 euros per, i veu indicis de blanqueig de capitals. Les conclusions dels investigadors apunten a un "" de l'organisme i que les seves decisions "no sempre haurien tingut una base esportiva imparcial".Eles trobava fins ara estancat, almenys pel que fa a la presumpta corrupció esportiva. Segons va informar El Partidazo de COPE, la jutgessa que investiga el cas no va trobar cap indici de compra d'àrbitres , tal com s'havia insinuat des de, tant per part del club presidit percom per la seva premsa afina.Tal com detalla el mateix mitjà, les indagacions de la justícia s'enfoquen cap a una presumpta trama deamb uns diners que tornaven a directius del club, fet pel qual es podria haver comès un delicte d'que en cap moment tindria a veure amb una suposada influència en les actuacions arbitrals o en els resultats esportius. Si bé, l'informe de la Guàrdia Civil podria tornar a fer virar les investigacions.El jutjat d'instrucció 1 deva admetre a tràmit el passat mes de març la denúncia de la Fiscalia contra Negreira, els expresidents del Barça, els exdirectius, i el mateix Barça per un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental.

