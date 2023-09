El temps d'aquest dilluns: després del temporal, puja la temperatura

Hi haurà algun canvi?

Després d'un cap de setmana marcat pel temporal que ha afectat especialment el sud del país, la setmana comença amb un repunt de les temperatures. No serà la calor asfixiant de fa uns dies, però tant les mínimes com les màximes pujaran lleugerament, especialment a l'interior del país. Aquest dilluns al migdia, l'ambient serà càlid, segons informa el. Durant el dia predominarà el cel serè, amb d'alguns núvols a les comarques del sud oest del país i a la Vall d'Aran. Al vespre no es descarta algun plugim feble en zones de muntanya de l'extrem sud. Es manté l'avís de perill moderat per vent a la meitat sud del país.Pel que fa a les quatre capitals del país, elindica que aciutat la temperatura es mourà entre els 29 graus de màxima i els 24 de mínima. Ales temperatures s'enfilaran fins als 30 graus de màxima, amb una mínima que se situarà en els 18 graus a primera hora. A, el pic de calor arribarà entre el migdia i la tarda, amb fins a 34 graus i un cel ennuvolat, i la mínima no baixarà dels 25. A, el mercuri es mourà entre els 29 graus de màxima i els 23 de mínima.Després d'un cap de setmana d'inestabilitat, els pronòstics apunten cap a un inici de setmana tranquil.i, si bé aquest dilluns hi haurà un lleuger repunt de la temperatura, de cara a dimarts es preveu que es mantingui o bé baixi una mica, tant les màximes com les mínimes.

