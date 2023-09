Mor la icònica presentadora María Teresa Campos als 82 anys

La icònica presentadora de televisióha mort aquest dimarts als 82 anys. Campos, que es trobava ingressada en un hospital deen estat "molt greu" des d'aquest diumenge, feia temps que arrossegava problemes de salut després de patir unel 2017.El motiu d'aquest últim ingrés hospitalari hauria estat, segons informava la premsa especialitzada, una. De tota manera, la família ja havia dit que passava per un moment "delicat" i que patia una malaltia complicada.Ja feia anys que estava allunyada de la primera plana mediàtica després d'una carrera en què va passar per Televisió Espanyola, Antena 3 i Telecinco. Un dels seus projectes de més èxit va ser, que a finals dels anys noranta la van situar com una de les presentadores més conegudes.Tercera de sis germans d'una família de classe mitjana-alta, va néixer ael 1941, però tot just després es va traslladar a. Va estudiar Filosofia i Lletres i era mare de dues filles i àvia de tres nets. Es va dedicar a la ràdio des de jove i l'any 1980 es va traslladar a, on es va incorporar a la televisió.Al llarg de la seva carrera, amb més de cinquanta anys de trajectòria entre ràdio i televisió, ha guanyat diversos premis, com ara dosels anys 1980 i 2003, i va ser considerada una de les periodistes més influents a Espanya.

Altres notícies que et poden interessar