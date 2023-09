Mor un jove de 23 anys ofegat a la platja gran de Platja d'Aro

Un home de 23 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja gran de Platja d'Aro, al Baix Empordà. Els fets han succeït poc abans de les 8:00 hores, quan encara no hi ha servei de vigilància, i han estat uns socorristes fora de servei que es trobaven a la zona qui han pogut treure l'ofegat.



Juntament amb efectius de la Policia Local, han realitzat maniobres de reanimació, però sense èxit. El SEM ha actuat amb dues unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. També s'ha activat el servei de suport psicològic per atendre els familiars. Els Mossos d'Esquadra han actuat en la gestió de l'emergència, així com Guàrdia Civil, que s’ha fet càrrec de les diligències d'investigació.

Amb aquest ja sóna les platges catalanes en la temporada de platges d'enguany que va del 15 de juny fins al 15 de setembre. En tota la temporada de platges de l'any passat van morir 25 banyistes.

