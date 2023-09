Beseit, aïllat per diversos despreniments de pedres a causa de la DANA

El municipi aragonès de, a la franja de Ponent, ha quedataquest diumenge després quede pedres hagin col·lapsat el túnel d'accés i les vies alternatives. Tècnics de las'han desplaçat fins a la zona per avaluar la situació i han activat l'Les incidències s'han donat a diversos punts de lai, des dels voltants de les 13:00 hores, es treballa per retirar les roques i alliberar la via. Mentrestant, però, els veïns de la localitat no poden desplaçar-se, així com s'estàLa tromba d'aigua també ha tornat a descarregar amb força a la zona d'Alcanar , entre altres punts de les, on els aiguats ja van causar abundants danys fa dos anys.ha emès un avís a través dels telèfons mòbils demanant a la població d’Alcanar que esa causa de l’acumulació de pluges i possibles inundacions, amb la recomanació de pujar a les plantes superiors dels habitatges.

