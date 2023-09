🎥 VÍDEOS Les imatges de la tromba d'aigua a les Terres de l'Ebre



📍Avís de confinament a Alcanar, on han caigut fins a les 10 del matí 215 litres per metre quadrat



➡️ MÉS INFORMACIÓ: https://t.co/A5QwpWqRu4 pic.twitter.com/nAdTRlx837 — aguaita.cat (@aguaitacat) September 3, 2023

Vídeos | Una gran tromba d'aigua posa en escac el sud de Catalunya https://t.co/MkCCfbYkaj pic.twitter.com/ytYOcid0XS — NacióDigital (@naciodigital) September 3, 2023

Ja hi tornem a ser… 😣 pic.twitter.com/tXFbYbKNRU — Ferran RM (@ferranrmasia) September 3, 2023





La tromba d'aigua ha tornat a descarregar amb força a la zona d'Alcanar, entre altres punts de les Terres de l'Ebre, on els aiguats ja van causar abundants danys fa dos anys.ha emès un avís a través dels telèfons mòbils demanant a la població d’que esa causa de l’acumulació de pluges i possibles inundacions, amb la recomanació de pujar a les plantes superiors dels habitatges.Les xifres de precipitació avançades pelrecullen com a registres més importants els 215 litres fins a mig matí a Alcanar o els 165 a Mas de Barberans, també els 131 de Tivissa o els 106 de l'Ametlla de Mar. De fet, han estat puntualment molt intenses les precipitacions, amb els 50 litres per metre quadrat que han caigut en 30 minuts a, 44 d’o els 23 al[youtube]http://youtu.be/LmQMvEXuLYc[/youtube]

Altres notícies que et poden interessar