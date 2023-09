Albiach avisa Aragonès: «O reacciona, o no té sentit acabar la legislatura»

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, un "canvi de rumb": "O reacciona o no té sentit acabar l'any i mig de legislatura". Així s'ha expressat aquest diumenge en una entrevista amb l'ACN, on també ha dit que el cap del Govern té "una oportunitat d'or" per explicar-se al debat de política general, el 26, 27 i 28 de setembre.



Albiach ha remarcat que l'executiu s'ha anat quedant "cada vegada més sol" i que no ha demostrat capacitat de gestió en la crisi educativa o en la sequera. "Que lideri, que marqui un rumb clar de cap on vol portar el país", ha apuntat. El Govern va pactar amb PSC i comuns els pressupostos anteriors i Albiach en fa un balanç "decebedor". Preguntada per si seuria a negociar uns nous comptes, la líder dels comuns diu que entre el setembre i octubre faran una nova reunió de seguiment del compliment dels pressupostos i que "primer de tot" haurien de veure que l'acord actual s'està complint.

En la darrera reunió de seguiment, els comuns van apuntar que l'executiu, sobretot en matèria d'habitatge, salut i planificació ecològica. Albiach denuncia que el Govern els va demanar "sis mesos" per començar a complir acords en matèria de salut, on la seva formació demanava, per exemple, que el metge de capçalera doni hora als usuaris en un termini màxim de cinc dies. Tot i això, diu que no li agrada jugar amb els pressupostos i que, en tot cas,perquè el projecte de pressupostos es pugui aprovar abans de començar el 2024.Tanmateix, ha censurat la "incapacitat de gestió" i ha dit que els republicans "", però ara ja fa un any de la seva sortida de l'executiu i, segons entén, no estan sent capaços. "ERC hauria de posar una pàtina de polítiques progressistes i, en canvi, veiem una ERC arraconada que".