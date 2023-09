Junqueras sosté que l'amnistia «no és suficient» per investir Sánchez

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que aconseguir l'amnistia a través de la negociació amb el govern espanyol "no és el punt final de res, sinó que és el punt inicial". En una entrevista a La Vanguardia, ha subratllat que una hipotètica llei d'amnistia ajudaria a tenir unes condicions d'igualtat "imprescindibles" per negociar un referèndum d'autodeterminació.



Tanmateix, Junqueras ha insistit a demanar "coordinació" a Junts per afrontar les converses amb el PSOE i Sumar perquè, segons creu, així seria "més fàcil" assolir els objectius. De totes maneres, ha celebrat que Junts s'hagi "sumat" a l'estratègia de "forçar l'Estat a negociar". Sobre el fet que els juntaires no es tanquin a negociar amb el PP, s'ha limitat a afirmar que "cadascú pot negociar amb qui vulgui" i ha analitzat que formacions "que històricament s'han entès" tenen més incentius per negociar. "ERC no té aquesta temptació", ha expressat.

Pel que fa a l'amnistia, Junqueras ha reiterat que és un pas "molt important" i "fonamental" per avançar en la resolució del conflicte polític, però també ha destacat que és "rellevant" que el. D'altra banda, no veu amb bons ulls la possibilitat que l'amnistia inclogui els, com planteja. "Hauria d'incloure tots els qui segur que no han comès cap delicte i que, així i tot, han estat condemnats o són perseguits", ha defensat, alhora que ha reblat que "quan unque actua pacíficament és evident que està cometent un delicte".I en referència a la proposta plantejada pel lehendakaride pactar unasobre la qüestió territorial com una forma flexible i creativa de plantejar una sortida a l'actual cruïlla política. El líder republicà s'ha mostrat "respectuós" amb la iniciativa, però ha dit que, per a ERC, aquest marc es queda "". "Entenem que els qui tenen un concert econòmic i moltes eines rellevants que desgraciadament nosaltres no tenim estableixin un marc de negociació que és perfectament comprensible", ha dit.