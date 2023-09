Contra el llenguatge inclusiu

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La mort de(1955-2023) deixa un buit difícil d'omplir a la llengua catalana. Deixa també un, així comi qüestions fonamentals a resoldre. I és que la lingüista i professora va destacar per la seva tasca en defensa del català i l'estudi de les llengües amenaçades, però també per polemitzar sobre el llenguatge inclusiu, que rebutjava amb rotunditat.Nascuda el 1955 a, a l'Anoia, Junyent era professora de lingüística a la, especialitzada en les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües de la immigració a Catalunya, a més de directora del. És també autora d'una vastíssima obra sobre la situació de les llengües del món i la diversitat lingüística, sobretot, pel que fa a les. A banda, va ser presidenta deli guardonada amb la"per la seva llarga trajectòria en l'estudi i la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món", segons va argumentar el Govern.Després de graduar-se en Filologia a la UB, es va desplaçar a les universitats de Marburg, la de Colònia i la de Califòrnia per completar la seva formació.amb una tesi sobre les llengües a l'Àfrica i la seva expansió i va entrar a treballar com a professora de lingüística general a la Facultat de Filologia.Fundadora delper al coneixement i estudi de la diversitat lingüística el 1992, va formar part del comitè d'experts consultats per a la redacció de la(1996) i va ser membre del. També va comandar l'inventari de les llengües que es parlen a Catalunya.A més de la recerca en l'àmbit de les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües arribades a Catalunya a través de la immigració, Junyent va reflexionar sobre l'ús del. El 2010 va organitzar la jornada, actes que elva recollir en un llibre. "", va reblar per resumir-ho tot plegat.El document resultant recull l’opinió d’una setantena de lingüistes sobre el llenguatge inclusiu i del seu ús amb arguments sobre el llenguatge i el gènere des dels àmbits de l’administració, com l’educació, la universitat, la correcció i la traducció, la informació i l’entreteniment. Va suposar un punt clau per a lao l'ús del masculí com a inclusiu, sobre el qual va publicar nombrosos articles divulgatius. Ja el 2021, va editar el volum(Eumo), un volum que va despertar certa polèmica i debats encesos a les xarxes socials a propòsit de la conveniència dels desdoblaments o l’ús del tercer gènere.